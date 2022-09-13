Врач рассказал о последствиях ожирения

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Ожирение может стать причиной возникновения многих заболеваний, утверждает бариатрический хирург Борис Поморцев. Излишний вес способствует развитию метаболических проблем, которые связаны с сахарным диабетом.
По словам специалиста, ожирение может спровоцировать появление патологии сердечно-сосудистой системы и атеросклероза. Кроме того, лишние килограммы часто становятся причиной инфарктов и инсультов.
Поморцев подчеркнул, что при ожирении на кости человека идет слишком большая нагрузка. От этого, считает врач, изменяется осанка, появляется риск травматизации опорно-двигательного аппарата. Эксперт заявил, что благодаря ожирению у человека снижается качество жизни и возникают ментальные проблемы.
"Сегодня есть доказанные данные, что риск развития проблем со здоровьем, в частности сахарного диабета и проблем сердечно-сосудистой системы, многократно возрастает при ожирении 2-й и 3-й степени. Доказано, что ожирение 2-й и 3-й степени приводит к снижению качества и продолжительности жизни", – отметил Поморцев в разговоре с "Мослентой".
Ранее эксперт сообщил, что хроническая усталость может стать причиной набора лишних килограммов. По его словам, при недостатке сил человек предпочитает питаться быстрыми углеводами, употребление которых приводит к ожирению. Кроме того, измотанность может стать причиной алкоголизма.
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