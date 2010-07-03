Москвичам рекомендовали не парковать машины рядом с деревьями из-за ветра

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" напомнили горожанам об ухудшении погоды в Москве во вторник и посоветовали автомобилистам не парковаться рядом с деревьями. Предупреждение опубликовано на странице управления в Twitter.
По прогнозам МЧС сегодня в Москве ожидается гроза, местами кратковременный дождь с порывами ветра 12-17 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями.#АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 13 августа 2019 г.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области на вторник, 13 августа. В столичном регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также дождь и гроза. Предупреждение будет действовать в течение суток: с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа.
Днем в среду столбики термометров покажут от + 22 до + 24 градусов. Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе столбики термометров будут варьироваться в пределах 18–23 градусов тепла. Солнце будет чередоваться с короткими дождями. Как отмечают специалисты, москвичей в целом ждет умеренное августовское лето с комфортной температурой.
Но коротких ливней в августе избежать не удастся. При этом ночные температуры для августа окажутся довольно высокими – 10–15 градусов.
"Утро": дожди ожидаются в столице вечером 13 августа
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