Детский омбудсмен посетит в СИЗО младшую из сестер Хачатурян

13 августа, 17:35
Фото: соцсети
Несовершеннолетнюю Марию Хачатурян, обвиняемую вместе с сестрами в убийстве своего отца, посетит в СИЗО уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает Агентство "Москва".
На прошлой неделе к Кузнецовой обратился адвокат 17-летней Хачатурян Ярослав Пакулин, который попросил омбудсмена принять участие в судьбе несовершеннолетней.
Марию и ее сестер – 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину арестовали по обвинению в убийстве отца – 57-летнего мужчины. Его тело с множественными колото-резаными ранениями нашли на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе.
На допросе девушки признали вину. Свои действия они объяснили тем, что на отец долгое время морально их истязал.
Источник, близкий к следствию, рассказал, что убийство было преднамеренным. По его словам, во время расследования стало понятно, что действия сестер были спланированы заранее.
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