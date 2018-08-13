Бывший ведущий "Взгляда" не согласился с версией убийства Владислава Листьева

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Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский не согласился с версией своего коллеги Дмитрия Захарова об убийстве Владислава Листьева, по мнению которого одной из причин стал мораторий на рекламу на телеканале ОРТ.

"Решение не давать больше рекламы принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор", – сказал Политковский в беседе с РЕН ТВ.

Ранее Дмитрий Захаров заявил, что к гибели Листьева причастен Борис Березовский. По словам журналиста, из-за монополии на размещение рекламы на телеканале олигарх потерял значительную сумму денег.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто, убийца и заказчик не были найдены.

Олигарх Борис Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в доме бывшей жены в Великобритании. Предполагается, что он совершил самоубийство.