Коллега Листьева назвал предполагаемого заказчика его убийства

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Коллега первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева по программе "Взгляд" Дмитрий Захаров рассказал, кого он считает заказчиком убийства журналиста. По его мнению, за преступлением стоит покойный олигарх Борис Березовский. Об Захаров сообщил в интервью каналу MixTV, запись доступна на YouTube.

Гибель Листьева он связал с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ. Он отметил, что убийству предшествовало решение о том, что будет запрещено размещение рекламы сторонними организациями, всем займется сам Первый канал.

"Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых. Который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне. То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего", – заявил Захаров. Интервьюер интерпретировал, что слова относятся к Березовскому.

Ведущий "Взгляда" добавил, что Листьеву угрожали из-за нововведения. Он полагает, что журналисту следовало попросить защиты у полицейских. "Когда речь идет о четверти миллиарда долларов, как вы понимаете, "погрозят-погрозят – да и перестанут" не работает", – пояснил он.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто, убийца и заказчик не были найдены.

Олигарх Борис Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в доме бывшей жены в Великобритании. Предполагается, что он совершил самоубийство.