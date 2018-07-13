Патриарх Кирилл назвал Екатеринбург одним из самых важных центров развития России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Екатеринбург стал важным центром развития России за последние несколько лет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Мы видим, как развивается экономика, в этом смысле мне очень приятно приехать на Урал, в Екатеринбург, так как это один из самых важных центров, обеспечивающий развития наше страны", – цитирует патриарха ТАСС.

Он отметил сильное преображение Екатеринбурга. По словам патриарха, здания привели в порядок и все выглядит очень красиво. Свои первые впечатления он назвал оптимистическими.

Патриарх Кирилл пожелал екатеринбуржцам и всем жителям Урала душевного мира, поскольку счастье "определяется не цифрами, хотя они важны, а состоянием человеческой души".

Он прибыл в Екатеринбург по случаю памятных мероприятий "Царских дней", посвященных 100-летию гибели царя Николая II и его семьи.