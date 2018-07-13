Число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в столице снизилось на 3,8%

Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Москве сократилось количество людей, у которых вновь диагностировали ВИЧ-инфекцию. Число зарегистрированных случаев в 2017 году снизилось на 3,8% по сравнению с показателями 2016 года, сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.
По его словам, число жителей столицы, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека, ежегодно сокращается примерно на 2%. В 2016 году, согласно статистике, в столице зарегистрировали 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 2017 году зафиксировали 3164 случая. Таким образом, снижение составило 3,8%.
Мазус отметил, что в то же время увеличилось число тех, кто самостоятельно встает на учет в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом.
Теперь пациенты, по его словам, не только находятся под медицинским наблюдением, но и получают антиретровирусную терапию.
Как сообщалось ранее, ученые из США успешно протестировали на людях вакцину, защищающую от ВИЧ. Испытания препарата провели на почти 400 добровольцах. В эксперименте участвовали пациенты в возрасте 18-50 лет из стран Южной и Восточной Африки, CША и Таиланда.
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