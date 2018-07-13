Группа футбольных болельщиков из Нигерии застряла в столице

Группа футбольных фанатов из Нигерии застряла в столице. Иностранцы не могут улететь домой, передает телеканал Москва 24.
Около 60 человек провели ночь возле посольства своей страны. На родине их обманули мошенники. Болельщики прилетели в Москву без визы по FAN ID, за которые они заплатили по 300 долларов. Коме того, мошенники пообещали, что молодые люди смогут не только купить билеты на матчи, но и подзаработать. По прилету в Россию им пообещали дать работу.
Нигерийцы купили билеты и прилетели в Москву, однако никто их не ждал. Координатор движения "Альтернатива" Юлия Сулуянова рассказала, что посольство Нигерии об инциденте знало с самого начала и пообещало помочь решить проблему.
"Вместо этого к нам 12 июля поступила информация о том, что безбилетников отправят домой спецрейсом из терминала "А" аэропорта Шереметьево. Это оказался VIP-терминал, откуда вылетают только частные самолеты, и ребят из Нигерии туда не впустили", – рассказала она.
При этом волонтер подчеркнула, что полиция отнеслась с пониманием и, когда разобрались в ситуации, помогла найти автобусы и бесплатно организовать их трансфер к посольству.
Представитель консульства появился только через семь часов и сказал, что рейса не будет, добавила Сулуянова. Так молодые люди всю ночь провели у посольства, внутрь их не пускают, поскольку прием людей осуществляется по часам.
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