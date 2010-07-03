Расторжение брака предложили усложнить

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил усложнить расторжение браков. С этой инициативой он собирается обратиться к Дмитрию Медведеву, передает News.ru.
Парламентарий привел статистику, согласно которой в стране распадается больше половины заключенных браков. Он полагает, что, если отказаться от заочного развода и увеличить время, которое дают парам на обдумывание столь серьезного шага, ситуация изменится.
Петров предложил установить "санитарную паузу" длиной в два–три месяца. По его мнению, супруги должны дважды подтверждать намерение развестись. Кроме того, если в семье есть дети, срок паузы, по словам депутата, нужно увеличивать до полугода.
Среди прочих идей – обязать супругов посещать консультации у психолога перед разводом. Петров уверен, что траты на эти услуги можно компенсировать за счет ОМС. Тогда люди, возможно, перестанут расставаться из-за ссор и бытовых проблем.
С тем, что консультация у специалиста могла бы спасти некоторые семьи от развода, согласна психолог Наталья Варская. Она подчеркнула, что чаще всего пары распадаются из-за накопившихся проблем и эмоциональной усталости друг от друга.
Ранее приметы скорого развода назвали свадебные фотографы. Они выделили ссору во время церемонии и молчаливость жениха.
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