Аналитики зафиксировали снижение числа разводов в России

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Аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) указали на сокращение числа разводов в России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По данным аналитиков, с 2017 по 2018 год число зарегистрированных разводов сократилось на 3,7% (589 тысяч). При этом сообщается, что число зарегистрированных браков также снизилось на 12% (923 тысячи).

Отмечается, что на данный момент общий коэффициент брачности находится на уровне 2000 года, а коэффициент разводимости – на уровне 1980 года.

В сентябре 2018 года стало известно, что за последние 10 лет показатель разводов в России уменьшился в целом на 15 процентов.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, причина связана не только с сокращением количества браков за указанный период, но и с повышением уровня жизни в стране.