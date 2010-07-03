Госдума вступилась за права бывших жен

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия") не поддержала идею о праве мужей забирать свою фамилию при разводе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"При расторжении брака любой из супругов вправе сохранить фамилию. Потому что есть иные обстоятельства, есть же документы собственности, выданные на эту фамилию, есть документы об образовании, какие-то иные документы, водительские права, в конце концов, одна и та же фамилия со своим ребенком", – прокомментировала Окунева предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.

Зампред отметила, что, согласно Семейному кодексу, перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого.

По ее словам, супруги могут изначально прописать условия по возврату фамилии в случае развода в брачном контракте, если считают это важным. Супругам она посоветовала решать этот вопрос в соответствии с семейным кодексом или урегулировать это брачным контрактом, если опасаются каких-то последствий. А вообще, сказала она, разводиться не стоит: лучше жить долго, счастливо и в любви.

1 апреля сообщалось, что депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил разрешать бывшим мужьям при разводе забирать фамилию у бывших жен. Со своим предложением депутат обратился к министру юстиции РФ Александру Коновалову.