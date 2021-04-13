Москва 24: каким будет Всероссийский фестиваль студенческого спорта в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 апреля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому фестивалю студенческого спорта "АССК.ФЕСТ".

В пресс-конференции примут участие:



заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина;

первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко;

заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров;

двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России) Елена Исинбаева;

директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта РФ Максим Уразов.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК.ФЕСТ" пройдет с 18 по 22 мая в Казани. В спортивных мероприятиях примут участие студенты со всей России.

Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.