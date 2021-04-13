Москва 24: каким будет дачный сезон в Подмосковье в 2021 году

Фото: Москва 24/shock

14 апреля в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция по теме "Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020 года и перспективы 2021 года".

Перед журналистами выступит первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В ходе пресс-конференции речь пойдет о:



возросшем в 2020 году спросе на загородную недвижимость;

поправках в 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества";

гаражной амнистии;

новых правилах пожарной безопасности.

Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.