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Москва 24

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Общество

16:03

Москва 24: каким будет дачный сезон в Подмосковье в 2021 году

общество пресс-конференция

Фото: Москва 24/shock

14 апреля в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция по теме "Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020 года и перспективы 2021 года".

Перед журналистами выступит первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В ходе пресс-конференции речь пойдет о:

  • возросшем в 2020 году спросе на загородную недвижимость;
  • поправках в 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества";
  • гаражной амнистии;
  • новых правилах пожарной безопасности.

Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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