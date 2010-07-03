Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные в столице ожидается облачная погода с осадками, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода в выходные будет облачная с небольшими осадками – снег и мокрый снег, а 17 марта – небольшой дождь. В ночные часы температура будет нулевая, днем в субботу – плюс 2–4, в воскресенье – на пару градусов повыше", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Она отметила, что устойчивые положительные температуры установятся не ранее последней декады этого месяца.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре России, пик похолодания ожидается в ночь на 14 марта, когда температура воздуха опустится до 9 градусов мороза. Однако уже в четверг в столице потеплеет. Небо затянут облака, вырастет вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, вплоть до воскресенья температура воздуха будет повышаться.