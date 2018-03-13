МЧС предупредило жителей столицы о гололеде

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Москвичей и жителей столичного региона предупредили о гололеде вечером во вторник, 13 марта, с сохранением до утра среды.

В МЧС сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий движение на дорогах может быть затруднено, есть вероятность образования заторов и аварийных ситуаций. Кроме того, при непогоде увеличивается число случаев травмирования граждан.

Автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем, снизить скорость и избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, опережений и перестроений. Пешеходам напомнили о необходимости обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.

Ранее синоптики рассказали о надвигающемся на столицу снегопаде. Осадки начнутся днем 14 марта. Ожидается, что за два дня выпадет до 10 сантиметров снега. В течение дня будет дуть сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

По словам метеорологов, сильный снег во второй половине марта в Москве выпадает раз в пять лет.