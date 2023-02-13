Москва онлайн покажет свадьбу на катке ВДНХ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

14 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию бракосочетания на катке ВДНХ.

В столице свадьбы на льду проводятся уже третий год подряд. Перед проведением мероприятия сотрудники ЗАГСа проходят специальную подготовку. Жених, невеста, гости и ведущая церемонии традиционно выходят на лед на коньках.

Смотрите прямую трансляцию 14 февраля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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