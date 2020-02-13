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Легендарный разведчик Алексей Ботян умер в возрасте 103 лет

Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян
общество утраты

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Легендарный разведчик Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет, сообщили ТАСС в пресс-бюро СВР.

"К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи", – подтвердил собеседник агентства.

Алексей Ботян родился в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (территория современной Белоруссии) в 1917 году. В 1939 году был призван в польскую армию, сбил три немецких самолета под Варшавой. Затем учился в разведшколе НКВД, участвовал во множестве успешных операций СССР.

В 1945 году он руководил операцией по спасению польского Кракова. Один из его бойцов сумел пробраться на склад взрывчатых материалов и подорвать его, сорвав план гитлеровцев по уничтожению исторического центра города.

После войны он много лет проработал в разведке и вышел в отставку в звании полковника. За свои подвиги стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь". В 2007 году Ботяну присвоено звание Героя России.

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