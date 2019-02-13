Психологи центра Соловьева проконсультируют москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Медицинские психологи научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева столичного департамента здравоохранения проведут бесплатные консультации для всех желающих до конца февраля. Об этом сообщила пресс-служба департамента, передает Агентство "Москва".
"Психоневрологический центр имени Соловьева запустил программу "Рука помощи". До конца февраля для жителей Москвы будут доступны бесплатные консультации в формате "вопрос-ответ" с медицинскими психологами клиники. При необходимости психологи составят рекомендацию для участника проекта и направят его к соответствующему специалисту на групповую или арт-терапию", – поясняется в сообщении.
По словам директора центра, профессора Аллы Гехт, многих проблем можно избежать, если вовремя обратиться к медицинскому психологу за помощью. К психологу можно будет попасть бесплатно и без предварительной записи со вторника по пятницу с 13:00 до 20:00. Гехт подчеркнула, что психологи выслушают каждого посетителя, дадут рекомендации, обучат навыкам саморегуляции.
По вторникам будут консультации семейного психолога, который поможет родителям в воспитании детей, внутрисемейных конфликтах, сепарации детей от родителей. Участницам проекта помогут укрепить существующие отношения, справиться с расставанием или разводом.
Каждую среду всех желающих будет консультировать специалист по семейным и детско-родительским отношениям.
По четвергам будет проводиться диагностика, тестирование, психокоррекция.
По пятницам посетителей будет консультировать психолог, владеющий техникой терапии творческим самовыражением.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.