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17:39

Психологи центра Соловьева проконсультируют москвичей

общество

17:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Медицинские психологи научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева столичного департамента здравоохранения проведут бесплатные консультации для всех желающих до конца февраля. Об этом сообщила пресс-служба департамента, передает Агентство "Москва".

"Психоневрологический центр имени Соловьева запустил программу "Рука помощи". До конца февраля для жителей Москвы будут доступны бесплатные консультации в формате "вопрос-ответ" с медицинскими психологами клиники. При необходимости психологи составят рекомендацию для участника проекта и направят его к соответствующему специалисту на групповую или арт-терапию", – поясняется в сообщении.

По словам директора центра, профессора Аллы Гехт, многих проблем можно избежать, если вовремя обратиться к медицинскому психологу за помощью. К психологу можно будет попасть бесплатно и без предварительной записи со вторника по пятницу с 13:00 до 20:00. Гехт подчеркнула, что психологи выслушают каждого посетителя, дадут рекомендации, обучат навыкам саморегуляции.

По вторникам будут консультации семейного психолога, который поможет родителям в воспитании детей, внутрисемейных конфликтах, сепарации детей от родителей. Участницам проекта помогут укрепить существующие отношения, справиться с расставанием или разводом.

Каждую среду всех желающих будет консультировать специалист по семейным и детско-родительским отношениям.

По четвергам будет проводиться диагностика, тестирование, психокоррекция.

По пятницам посетителей будет консультировать психолог, владеющий техникой терапии творческим самовыражением.

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общество

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