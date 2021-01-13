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Общество

13:15

Эксперт рекомендовала продать ненужные подарки, чтобы восполнить бюджет после праздников

общество

Фото: depositphotos/anrymoscow

Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Инга Корягина рекомендует гражданам, которые столкнулись с нехваткой финансов после праздников, продать ненужные подарки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она также призывает обратить внимание на скидки в магазинах и распродажи для восстановления бюджета.

"У многих с окончанием праздников закончились и деньги. Я рекомендую в таких случаях при покупках искать лучшие цены. Также можно вернуть деньги за ненужные подарки или выставить их на продажу", – пояснила она.

Корягина также рекомендует самостоятельно заниматься приготовлением пищи, чтобы сэкономить.

"Также поможет планирование собственного бюджета. Для этого существует множество различных приложений", – сказала она.

Ранее финансисты поделились советами с теми, кто за время новогодних праздников потратил много денег на подарки. Озвучены лучшие способы по восстановлению семейного бюджета без взятия кредитов.

Эксперты рассказали о предновогодних покупках москвичей

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