Финансисты рассказали, как привести свой бюджет в порядок после праздников

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Финансисты поделились советами с теми, кто за время новогодних праздников потратил много денег на подарки. Озвучены лучшие способы по восстановлению семейного бюджета без взятия кредитов, сообщает News.ru.
Согласно экспертным оценкам, новогодний стол обошелся россиянам примерно в шесть тысяч рублей. В перечень покупок для праздничного застолья включали салаты оливье, "Мимозу", селедку под шубой, тарталетки с икрой, горячие блюда, мандарины и прочее.
Главной статьей расходов на праздник стали подарки. Соотечественники в среднем потратили на презенты 10–12 тысяч рублей. На украшение дома к Новому году жители России потратили примерно шесть тысяч рублей.
Финансовые эксперты рассказали, что в первую очередь стоит избегать мест, где могут быть новогодние распродажи. По их словам, скидки могут быть обманчивы, и игнорирование акций сэкономит бюджет. Еще люди, узнав о распродаже, могут купить ненужные вещи.
В январе рекомендуется покупать лишь то, что потребуется в ближайшие недели. Специалисты также уверены, что экономия должна быть разумной. Сократить издержки можно благодаря отказу от необязательных покупок и процедур.
Ко всему прочему, легко можно экономить на развлечениях, уточнила финансовый советник Наталья Холченко.
При этом можно вернуть в магазины вещи, приобретенные перед праздниками. В том случае, если возвратить ненужные вещи в магазин не получилось, можно их продать.
Ключевым советом является составление финансового плана.
"Предстоит 10 праздничных дней и месяц с усеченными доходами, а текущие расходы никто не отменял. Поэтому в идеале нужно заранее отложить сумму, которая потребуется для покрытия необходимых расходов в январе", – сказала Холченко.
Ранее эксперты рассказали, как вернуть деньги за неугодный подарок. Продавцы уже ждут новой волны клиентов – только уже не за покупкой, а за возвратом.
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