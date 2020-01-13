Спортсменка набрала вес ради карьеры модели plus-size

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Спортсменка-блогер Кейт Райтер из Австралии сильно поправилась ради карьеры модели plus-size, передают "Дни.ру".

Отмечается, что еще шесть лет назад девушка регулярно тренировалась в спортивном зале и следила за питанием. Однако, как отметила сама блогер, все это не приносило ей счастья, так как она постоянно находилась в депрессии из-за недостаточно идеального тела.

По словам Кейт, сейчас ей трудно смотреть на старые снимки, потому что они напоминают ей периоды нездоровой одержимости.

"Каждый день я взвешивалась, мечтала стать еще стройнее, но все равно ела, когда никто не видел. Я была слишком застенчива и никогда не чувствовала себя достаточно хорошо", – призналась девушка в своем Instagram.

Она рассказала, что в какой-то момент к ней пришло осознание того, что лишние килограммы подчеркивают ее красоту. После этого модель стала есть все, что приносит ей удовольствие и перестала изнурять себя постоянными тренировками.

