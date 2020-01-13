Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:04

Спортсменка набрала вес ради карьеры модели plus-size

общество за рубежом

Фото: соцсети

Спортсменка-блогер Кейт Райтер из Австралии сильно поправилась ради карьеры модели plus-size, передают "Дни.ру".

Отмечается, что еще шесть лет назад девушка регулярно тренировалась в спортивном зале и следила за питанием. Однако, как отметила сама блогер, все это не приносило ей счастья, так как она постоянно находилась в депрессии из-за недостаточно идеального тела.

По словам Кейт, сейчас ей трудно смотреть на старые снимки, потому что они напоминают ей периоды нездоровой одержимости.

"Каждый день я взвешивалась, мечтала стать еще стройнее, но все равно ела, когда никто не видел. Я была слишком застенчива и никогда не чувствовала себя достаточно хорошо", – призналась девушка в своем Instagram.

Она рассказала, что в какой-то момент к ней пришло осознание того, что лишние килограммы подчеркивают ее красоту. После этого модель стала есть все, что приносит ей удовольствие и перестала изнурять себя постоянными тренировками.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика