В Москве за сутки госпитализировали 1 684 пациентов с COVID-19

За последние сутки в столице выявили 6 622 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Госпитализировали в городе 1 684 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены 475 пациентов.

Среди новых заболевших 40,5% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 12,2% – от 66 до 79 лет, 4,2% – старше 80 лет, 11,5% – дети.

В России за последние сутки выявили 28 137 новых случаев коронавируса. В 5 182 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировали 2 625 848 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской области и Дагестане.

За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев, за весь период по стране умерли 46 453 человека. За прошедшие сутки выписали 26 118 человек, за весь период выздоровели от коронавируса 2 085 958 человек.

Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.