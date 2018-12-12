Названы регионы с самыми дорогими новогодними елями

Больше всего денег на искусственные новогодние ели и сосны тратят жители Московской, Новосибирской и Омской областей, а также Краснодарского края. Об этом сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Проживающим в этих регионах покупка обходится в среднем более чем в 3,5 тысячи рублей. В Саратовской, Волгоградской, Курганской областях и в Марий Эл покупают ели дешевле – в среднем менее чем за 2 тысячи рублей.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе назвала города России и мира, где можно почувствовать праздничную атмосферу на Новый год.
В рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Углич и Казань. Новогодними городами зарубежья традиционно считают Прагу, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии.
По словам главы агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрия Мирошникова, российская семья, состоящая из трех человек, в среднем потратит на празднование Нового года около 19 тысяч рублей.
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