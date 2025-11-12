12 ноября, 14:04Общество
Победительница конкурса "Русская красавица" умерла от пневмонии в 29 лет
Фото: vk.com/id110354759
Победительница конкурса "Русская красавица" Юлия Рыбакова ушла из жизни в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая.
Утверждается, что причиной смерти стали осложнения, которые развились на фоне пневмонии.
"К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте", – говорится в сообщении.
Администрация и студенты колледжа выразили соболезнования родным и близким Рыбаковой. По словам педагогов, она была одной из самых ярких выпускниц последнего десятилетия.
Рыбакова окончила колледж с отличием по специальности "сольное и хоровое народное пение". После этого она прошла обучение в Чувашском институте культуры и искусств.
"Русская красавица" осталась работать в Чувашии. Она также состояла в молодежном совете при Минкультуры региона и являлась амбассадором арт-кластера "Таврида". Рыбакова реализовывала проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья.