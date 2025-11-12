Победительница конкурса "Русская красавица" умерла от пневмонии в 29 лет

Фото: vk.com/id110354759

Победительница конкурса "Русская красавица" Юлия Рыбакова ушла из жизни в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая.

Утверждается, что причиной смерти стали осложнения, которые развились на фоне пневмонии.

"К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте", – говорится в сообщении.

Администрация и студенты колледжа выразили соболезнования родным и близким Рыбаковой. По словам педагогов, она была одной из самых ярких выпускниц последнего десятилетия.

Рыбакова окончила колледж с отличием по специальности "сольное и хоровое народное пение". После этого она прошла обучение в Чувашском институте культуры и искусств.

"Русская красавица" осталась работать в Чувашии. Она также состояла в молодежном совете при Минкультуры региона и являлась амбассадором арт-кластера "Таврида". Рыбакова реализовывала проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья.