Фото: ТАСС/Николай Галкин

В Москве простились с заслуженным артистом РФ Валентином Тепляковым. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

"Сегодня в Московском художественном театре комедии при Институте театрального искусства имени Кобзона состоялось прощание с заслуженным артистом РФ, заслуженным деятелем культуры и режиссером Валентином Тепляковым", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы культурного учреждения.

На церемонию прощания, помимо друзей, коллег и студентов, пришли ректор Института театрального искусства имени Кобзона Дмитрий Томилин, главный режиссер Государственного Кремлевского дворца Евгений Глазов, актриса и режиссер Наталья Громушкина и другие.

О смерти заслуженного артиста РФ, режиссера Валентина Теплякова стало известно 9 ноября. Он скончался на 70-м году жизни.

Тепляков преподавал в Российском институте театрального искусства более 30 лет. На протяжении 20 лет он возглавлял актерский факультет. В последние годы он руководил обучением актеров в Институте театрального искусства имени Кобзона. При нем в 1990-е и в начале 2000-х также были открыты филиалы ГИТИСа в разных городах России.