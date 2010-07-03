Эксперт не поддержал предложение повысить крепость пивных напитков

Фото: Москва 24
Председатель Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов прокомментировал Москве 24 предложение снять ограничения по крепости пивных напитков. Эксперт не поддержал эту идею, поскольку такая мера направлена на спаивание молодого поколения.
"Я бы снизил до полутора градусов и запретил это продавать. Алкоголь – это самый опасный наркотик", – подчеркнул он.
Жданов обратил внимание, что такая мера приведет к росту потребления алкоголя, что повлечет за собой рост смертности, снижение рождаемости и к "самым негативным последствиям".
Ранее стало известно, что производители пива предложили изменить новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", сняв ограничение по крепости пивных напитков.
По правилам, она не может превышать 7 градусов. На международном же рынке есть сорта напитков свыше этой отметки, но поскольку они не вписаны в законодательство, не могут продаваться на территории РФ. В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что это служит торговым барьером для импорта продукции в РФ.
Совет ЕЭК принял технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" в декабре прошлого года. В силу он должен вступить 10 января 2021 года и будет действовать на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). Возможные его изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине, однако в само министерство предложения от представителей отрасли по его корректировке пока не поступали.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев поддерживает инициативу. По его мнению, это очевидный пробел в законодательстве, из-за которого российский потребитель лишен возможности попробовать многие сорта пивной продукции, которые есть на мировом рынке.
"К таким сортам относится большое количество наименований крепкого бельгийского пива, а также сложный крафт. Они по составу в России попадают в категорию "пивные напитки", однако их крепость выше 7%, – подчеркнул он.
В компании "Балтика" напомнили, что в мире пивную продукцию по крепости не ограничивают, и есть сорта, крепость которых составляет 7%, 20% и даже 60%.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в свою очередь напомнил, что по данным РАР, в 2018 году в России продали 654 миллионов декалитров пива и 78 миллионов декалитров пивных напитков.
"Это говорит о том, что пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. Поэтому пока сложно сказать, будет ли у покупателей интерес к новым, более крепким сортам, если они появятся", – подчеркнул он.
Ранее СМИ со ссылкой на Росстандарт сообщили, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. С 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором "производство крафтового пива не предусмотрено". По новым нормам пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов.
Эксперты отмечают, что новый техрегламент лишь регулирует состав напитка, не влияя на процессы изготовления. Также специалисты считают, что если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию "пиво", то он будет отнесен к другой категории – "пиво специальное" или "пивные напитки".
СМИ со ссылкой на сведения платформы фискальных данных сообщали, что пиво является самым популярным алкогольным напитком в России. В пятерку наиболее популярных алкогольных напитков у россиян также вошли вино, водка, коньяк и сидр. Из безалкогольных напитков самой популярной стала вода. В рейтинг также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.
Все большей популярностью у россиян стало пользоваться безалкогольное пиво. Продажи этого напитка выросли примерно на 12%. Еще пару лет назад безалкогольный сегмент в России занимал менее 1% рынка. Ситуацию изменила, как утверждают эксперты, мода на здоровый образ жизни. Что касается обычного пива, то его потребление уменьшилось почти на 8%.
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