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Москва 24

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Общество

15:10

ЦОДД рекомендует водителям не парковаться возле деревьев

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД рекомендует водителям не парковаться рядом с деревьями, заборами и рекламными щитами, сообщает пресс-служба центра в Twitter.

Автомобилистам напомнили о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду.

"Поэтому традиционное – паркуясь, не вставайте около рекламных щитов, деревьев и заборов. В остальном суббота так ничего", – говорится в сообщении.

Ранее о непогоде жителей столичного региона предупредили в МЧС. Сильный ветер сохранится до полуночи. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности с утра 12 октября до утра 14 октября.

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе обуславливается теплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого несут из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной многолетней нормы. Значения средней суточной температуры превышают норму на три градуса.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что небольшой дождь может пройти и в начале следующей недели.

В Москве ожидается потепление до +15 градусов

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