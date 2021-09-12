В воскресенье москвичей ожидает по-августовски теплая погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По-августовски теплая погода ждет москвичей в это воскресенье. 12 сентября в столице будет переменная облачность без осадков, следует из сообщения Гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода в выходной приблизится к августовским показателям этого года, средняя температура которого составила +22°C.

Днем в столице ожидается до 23 градусов тепла. В ночь на 13 сентября столбик термометра опустится до +13°С. Ветер юго-западный со скоростью 5–10 м/с, добавили в Гидрометцентре.

В Подмосковье температура воздуха днем и вовсе может подняться до +24°С. В ночные часы похолодает до +10°С.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики отмечали, что в этом году первые дни сентября оказались самыми холодными с начала века. Тепло в столицу принес атаковавший ранее США циклон "Ида", позволив показателям термометров вернуться к климатической норме.