Лекции по экономике и бизнесу стали самыми популярными среди москвичей

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Наиболее популярными темами образовательных лекций среди москвичей и жителей области стали экономика и бизнес. Им отдали предпочтение 22% респондентов. К таким выводам пришли организаторы опроса общественного мнения – онлайн-платформа Lectr и мобильное приложение "Город".

Еще одна пятая респондентов выбрала лекции по психологии. Замыкает тройку лидеров категория естественных наук (12%). Далее идут лекции по истории (9%), искусству (8%), литературе (3%), социологии (2%), моде (2%), философии (1%) и кино (1%).

Кроме того, выяснилось, что 75% опрошенных слушают лекции не только во время обучения, но и после того, как оно закончилось. По поводу формата прослушивания мнения разделились практически поровну: онлайн-лекциям отдали предпочтение 53%, а живому формату – 47%.

Результаты опроса показали, что в основном респонденты выделяют для прослушивания лекций специально отведенное время (44%). Другие предпочитают заниматься самообразованием в дороге (20%), во время домашних дел (14%), перед сном (6%) или на прогулке (3%).