Москва 24: специалисты расскажут, что делает россиян счастливыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

13 июля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?".

Социологами было проведено исследование обстоятельств, влияющих на психологическое и эмоциональное состояние граждан. Подробнее об этом исследовании и его результатах расскажут:



директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;

генеральный директор Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева;

директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Анна Жигульская;

руководитель департамента по компенсациям и льготам АО "Почта России" Александра Польшакова;

руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова;

сооснователь компании Prognosis Олег Муковозов.

Смотрите прямую трансляцию 13 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.