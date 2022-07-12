Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:50

Москва 24: специалисты расскажут, что делает россиян счастливыми

обществопресс-конференция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

13 июля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?".

Социологами было проведено исследование обстоятельств, влияющих на психологическое и эмоциональное состояние граждан. Подробнее об этом исследовании и его результатах расскажут:

  • директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;
  • генеральный директор Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева;
  • директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Анна Жигульская;
  • руководитель департамента по компенсациям и льготам АО "Почта России" Александра Польшакова;
  • руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова;
  • сооснователь компании Prognosis Олег Муковозов.

Смотрите прямую трансляцию 13 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать