В США компанию обвинили в создании вызывающего рак средства от насекомых

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В США компанию обвинили в создании средства для обработки растений от насекомых, которое вызывает тяжелые формы онкологии. Против фирмы уже подали больше пяти тысяч исков в суды.

Фермеры написали в заявлениях, что химикат провоцирует развитие неходжкинской лимфомы (онкологическое заболевание лимфатической системы). По мнению экспертов, заболевание вызывает входящий в состав средства глифосат – один из самых токсичных гербицидов, пишут "Дни.ру".

Американское агентство по охране окружающей среды тестировало препарат в течение двух лет. В результате эксперты признали это вещество полностью безопасным для обработки полей. Однако вскоре ведомство все-таки внесло химикат в список небезопасных для здоровья.

В компании заявили, что между эпидемией рака и выпускаемым препаратом связи нет. В случае проигрыша в суде компания потеряет несколько миллиардов долларов.