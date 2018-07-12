Столичный Роспортебнадзор отмечает снижение в атмосфере выбросов от автомобилей

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Специалисты Роспотребнадзора следят за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, уровнем радиационной безопасности и инфекционной заболеваемостью населения. Об этом доложила Сергею Собянину руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве Елена Андреева в ходе визита мэра в Центр гигиены и эпидемиологии.

В 2017–2018 годах они провели 40 тысяч исследований атмосферного воздуха, 16 тысяч исследований качества питьевой воды, 1,5 тысячи исследований уровня загрязнения поверхностных водоемов и стоков после очистных сооружений. За последние три года загрязнение воздуха по азоту диоксида снизилось на 17%, а по оксиду углерода – на 23%.

За тот же период проведено около семи тысяч проверок. От граждан поступило более 82 тысяч жалоб, из них более 18 тысяч – через электронные сервисы правительства Москвы.

Особое внимание в ведомстве уделили проверке и контролю за безопасностью объектов, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу. Специалисты ведомства следили за безопасностью строительных и отделочных материалов на стадионах "Спартак" и "Лужники" и семи тренировочных площадках. В общей сложности они провели 16,4 тысячи исследований на санитарно-химические, токсикологические, радиологические показатели.

Они проверили семь операторов питания на стадионах "Спартак" и "Лужники" и 79 поставщиков питания, а также пунктов питания в "фан-зоне" на Воробьевых горах.

Проверку прошли 800 гостиниц. 7 650 волонтеров прошли вакцинацию перед работой. Кроме того, санитарно-эпидемиологические экспертизы проведены в 34 медицинских пунктах на стадионах и в "фан-зоне".

Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, в том числе проводит санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково, контрольно-надзорные мероприятия на объектах спорта, в местах проживания и питания участников и гостей ЧМ-2018.

Помимо этого, ведомство следит за учреждениями социальной защиты населения, образовательными организациями, летними здравицами и городскими лагерями "Московская смена", лечебно-профилактическими организациями, предприятиями по производству пищевых продуктов, предприятиями общественного питания и торговли пищевыми продуктами, гостиницами, парками и зонами отдыха, городскими промышленными предприятиями и объектами транспортной инфраструктуры, включая метро, а также за объектами водоснабжения и водоотведения.