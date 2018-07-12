Более половины столичных теплосетей проверили на готовность к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники МОЭК провели гидравлические, ремонтные и профилактические работы на более чем 50 процентах тепловых сетей столицы при подготовке к новому отопительному сезону, рассказал заместитель управляющего директора, главный инженер компании Андрей Зенин.

По его словам, подготовка идет по графику. Сейчас готово около 4,5 тысячи километров магистральных сетей – это свыше 57 процентов от общей протяженности, пояснил Зенин. В рамках испытаний в коммуникациях искусственно создается высокое давление до 20 атмосфер. Повышение давления позволяет исключить опасные зоны и аварийные моменты, рассказал инженер.

К отопительному сезону полностью готовы коммуникации, обеспечивающие теплом и горячей водой 16,5 тысячи зданий, из них 12,5 тысячи – жилые дома. Зенин добавил, что подготовка полностью завершится до 31 августа.