Неделя безопасности пройдет в России с 10 по 16 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 10 по 16 мая на территории РФ состоится Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия будут организованы при поддержке Совета безопасности страны по инициативе МЧС России.

Отмечается, что в течение недели ГУ МЧС РФ по краю вместе с другими надзорными органами разных ведомств проведут акции, информационно-пропагандистские и обучающие мероприятия.

Ранее сообщалось, что образовательная акция "Всероссийский налоговый диктант" пройдет в РФ в период с 17 по 30 мая.

Каждый участник сможет оценить и повысить уровень своих знаний в сфере налогов и налогообложения.