Облачная погода и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в пятницу

В пятницу, 12 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 9 градусов тепла. Временами пройдет дождь, говорится на портале "Метероновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит 7–9 градусов тепла, по области до плюс 9 градусов", – говорится в сообщении.
Ветер подует северный со скоростью 3–8 метров в секунду, а влажность воздуха составит 60 процентов.
В середине дня атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, однако оно будет расти, и ожидается уже на четыре-пять единиц выше нормы.
В выходные в регионе будет прохладно. Ночами температура будет понижаться до околонулевых значений. В субботу также ожидаются осадки, а с воскресенья установится сухая погода. Температура воздуха начнет расти.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что в столичный регион настоящая весна придет во второй половине апреля.
Метеоролог отметил, что в конце апреля столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. При этом он добавил, что в это время обычно автомобилисты меняют зимнюю резину на летнюю.
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