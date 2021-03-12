Москва онлайн покажет масленичные гулянья с Москвой 24

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13 марта телеканал Москва 24 проведет праздник в честь Масленицы на смотровой площадке "Панорама 360" на 89-м этаже башни "Федерация.Восток" комплекса "Москва-Сити".

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, Москва онлайн и Москва 24 организуют прямую трансляцию. Зрители смогут не только следить за происходящим в режиме реального времени, но и участвовать в викторине, выигрывать призы в соцсетях.

Ведущий телеканала Станислав Кулик проведет веселые конкурсы, расскажет о традициях праздника и пообщается с гостями. Шеф-повар Дмитрий Лобанов научит готовить вкусные блины из простых продуктов.

Смотрите прямую трансляцию 13 марта в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.