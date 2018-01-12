Госдума рассмотрит закон о новых правилах вручения повесток призывникам

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Госдума рассмотрит проект закона о новых правилах вручения повесток призывникам. Документ внес в нижнюю палату парламента замглавы комитета по обороне Андрей Красов.

Согласно закону, призывнику нужно будет явиться в военкомат по повестке, отправленной по почте заказным письмом. Если его получение подписью подтвердит лично призывник или совершеннолетний член его семьи, то повестку будут считать врученной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Если повестку доставят позже необходимой даты явки, призывник должен будет сам посетить военкомат в течение трех дней. Это необходимо даже в случае получения уведомления по окончании призыва.