Активные граждане выбрали новый дизайн социальной карты москвича

Фото: mos.ru
Пользователи портала "Активный гражданин" выбрали новый дизайн социальной карты москвича.
"Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за новую концепцию дизайна карты москвича. Всего за две недели свое мнение высказали 166 тысяч 424 человека", – сообщили в пресс-службе проекта, передает Агентство "Москва".
Всего на выбор горожан было представлено три варианта оформления карты. Лидером голосования стал вариант, в котором использован вечерний вид с набережной Москвы-реки на главные достопримечательности столицы: Кремль и храм Христа Спасителя. За него проголосовали 61,49 процента участников.
Социальная карта москвича представляет собой именную пластиковую карту. Ее выдают представителям льготных категорий жителей столицы, для которых она становится персональным электронным ключом к сведениям о льготах. Социальная карта москвича также действует как полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием и SMS-оповещением об операциях.
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