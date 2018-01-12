В День святого Валентина в столице поженятся более 100 пар

Фото: ТАСС/Юрий Машков
В День всех влюбленных в столице планируют пожениться 130 пар, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, улучшить брачную статистику помогают популярные даты. Так, во время новогодних праздников в Москве было заключено 54 брака. Первые церемонии в этом году прошли 5 и 6 января.
Еще более популярным считается День Петра и Февронии. Этих православных святых считают покровителями семьи и брака. Другой не менее значимый день – Красная горка, в первое воскресенье после Пасхи.
Также горожане нередко вступают в брак в День города, чтобы сделать красивые фото на фоне украшенной столицы.
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