В День святого Валентина в столице поженятся более 100 пар

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В День всех влюбленных в столице планируют пожениться 130 пар, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, улучшить брачную статистику помогают популярные даты. Так, во время новогодних праздников в Москве было заключено 54 брака. Первые церемонии в этом году прошли 5 и 6 января.

Еще более популярным считается День Петра и Февронии. Этих православных святых считают покровителями семьи и брака. Другой не менее значимый день – Красная горка, в первое воскресенье после Пасхи.

Также горожане нередко вступают в брак в День города, чтобы сделать красивые фото на фоне украшенной столицы.