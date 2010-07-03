Дети "врагов народа" получат бесплатное жилье в Москве

Дети "врагов народа" могут получить бесплатное жилье в Москве
Конституционный суд России постановил предоставить жилье в столице детям репрессированных москвичей, передает телеканал Москва 24.
Такое решение судом было принято после жалобы трех женщин, подавших апелляцию. Они выросли за пределами Москвы – в лагерях и ссылках– и попросили предоставить им бесплатное жилье взамен квартир, отнятых в 30-е годы.
Более того, в суде потребовали обеспечить жилищные права всех детей, родившихся у репрессированных, находящихся в высылке или на спецпоселении заключенных.
Таким ребенком оказалась Алла Садлаева. 83-летняя женщина вспоминает, что войну встретила в родном доме в Крыму. По ее рассказам, отец сразу ушел на фронт, а мать в 1942 году расстреляли оккупировавшие территорию фашисты. Пятилетняя девочка осталась жить с тетей, а через несколько лет в период гонений крымских татар их депортировали, закрыв дом на ключ.
"Там приехал украинец, он был начальник ЖЭКа. Ему понравился наш дом. Я не знаю, как фамилия его, вот он там жил", – поделилась она.
Впервые вернуть дом она попыталась в 1991 году после того, как вступил в силу закон о реабилитации тех, кто подвергся политическим репрессиям. Однако тогда ответственность за реализацию закона возложили на органы местного самоуправления. По словам женщины, ей предложили выкупить свой дом у новых владельцев за 15 тысяч долларов.
Сейчас за таких как Алла Садлаева заступается Совет по правам человека.
"Конституционный суд в своем определении разъяснил, что государственные органы должны рассматривать все поступившие на сегодняшний день заявления от лиц, подвергшихся политическим репрессиям, и выносить положительные решения, в связи с чем позиция суда должна быть положительной и исковые требования данных граждан должны быть удовлетворены", – отметил юрист Максим Образцов.
Тех, кто живет в домах репрессированных или депортированных, не выгонят на улицу – им должны предоставить другое, равнозначное жилье. Закон утвердили около 30 лет назад, но за это время, по словам членов Совета по правам человека, вернуться на родину смогли лишь десятки человек.
К примеру, у Аллы Садлаевой после сотен писем в десятки инстанций стали опускаться руки.
"Писала по 2700 писем вручную Аксенову (глава Крыма Сергей Аксенов. – Прим. ред.), посылая их под Новый год. Знаете, верила, что Дед Мороз придет. Но, к сожалению, Дед Мороз не пришел к Аксенову. Понимаете, не пришел. Я не хочу ничего плохого говорить про свой народ, каждый спасается как может. Даже получили жилье внуки репрессированных, а мне пишут, что меня депортировали родители", – жалуется пенсионерка.
Точная цифра репрессированных до сих пор неизвестна. По данным правозащитных организаций, в 1937–1938 годах только в столице было расстреляно более 30 тысяч человек. Всего же в СССР несправедливо приговорили к смерти 1 миллион 250 тысяч человек, уверены правозащитники.
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