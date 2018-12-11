В Москве на Дальневосточной ярмарке продали тонны рыбы и сладостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 4,5 тонн рыбной продукции и 4 тонны сладостей продали на ярмарке Дней Дальнего Востока в Москве. Ярмарка проходила с 3 по 9 декабря на Тверской площади.
"Завершила свою работу "Дальневосточная ярмарка", проходящая в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Свою продукцию представили все 11 дальневосточных регионов. За неделю было продано более 4,5 тонны рыбной продукции, 4 тонны сладкой продукции, 2 тонны дикоросов и орехов, тонна икры", – рассказали в Минвостокразвитии.
Каждый дальневосточный регион привез свои деликатесы. Например, Приморский край – более тонны конфет "Птичье молоко" и тонну шоколада с морской солью, морскими водорослями, экстрактом морского ежа и дальневосточного гребешка.
Также в Москве продали более 500 бутылок приморских бальзамов на основе ягод, трав и корней таежных дикоросов. В павильоне "Мастерская" ежедневно проходили мастер-классы, представили проект Высших литературных курсов Литературного института имени Горького – сборник рассказов "Поезд идет на Восток".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: