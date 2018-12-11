В Москве на Дальневосточной ярмарке продали тонны рыбы и сладостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 4,5 тонн рыбной продукции и 4 тонны сладостей продали на ярмарке Дней Дальнего Востока в Москве. Ярмарка проходила с 3 по 9 декабря на Тверской площади.

"Завершила свою работу "Дальневосточная ярмарка", проходящая в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Свою продукцию представили все 11 дальневосточных регионов. За неделю было продано более 4,5 тонны рыбной продукции, 4 тонны сладкой продукции, 2 тонны дикоросов и орехов, тонна икры", – рассказали в Минвостокразвитии.

Каждый дальневосточный регион привез свои деликатесы. Например, Приморский край – более тонны конфет "Птичье молоко" и тонну шоколада с морской солью, морскими водорослями, экстрактом морского ежа и дальневосточного гребешка.

Также в Москве продали более 500 бутылок приморских бальзамов на основе ягод, трав и корней таежных дикоросов. В павильоне "Мастерская" ежедневно проходили мастер-классы, представили проект Высших литературных курсов Литературного института имени Горького – сборник рассказов "Поезд идет на Восток".