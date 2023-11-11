Застрявших в китайском Хэйхэ туристов РФ отправили по международному мосту через Амур

Фото: ТАСС/Пресс-служба моста "Амур"

Застрявших из-за ледохода на реке Амур на таможне КНР Хэйхэ российских туристов отправили по международному автомобильному мосту Кани-Курган в Благовещенске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Харбине.

"Сегодня утром началась реализация комплекса мероприятий по перевозке из КНР в Россию соотечественников, скопившихся в китайском городе Хэйхэ в ожидании возможности вернуться на родину. Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне", – говорится в сообщении.

Автобусами граждан РФ привезли на автомобильный пункт пропуска Хэйхэ, после чего они пересели на российский транспорт и направились на пункт пропуска Кани-Курган. В зале ожидания находились сотрудники генконсульства РФ.

О проблеме с пересечением российско-китайской границы стало известно 4 ноября. Тогда около 100 граждан РФ ожидали возвращения в страну через Благовещенск. Планировалось, что для их перевозки выделят судно на воздушной подушке, а потом – еще одно транспортное средство.

Позже издание "Коммерсант" отметило, что из-за ледостава на Амуре около 200 туристов не могут пересечь границу. В это число также включались ожидающие переправы в Китай в российском Благовещенске.

Уточняется, что один из кораблей на воздушной подушке позже сломался, а другое не смогло увезти всех туристов. Россияне подписали обращение в местное таможенное управление с просьбой срочно вывезти их по автомобильному мосту через Амур.

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