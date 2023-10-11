Последнее солнечное затмение 2023 года произойдет 14 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последнее солнечное затмение 2023 года будет видно жителям Земли 14 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

Однако россиянам не получится понаблюдать за редким явлением – кольцеобразное солнечное затмение будет видно только жителям США и Латинской Америки. Оно начнется на западном побережье Северной Америки, а закончится в Атлантическом океане у берегов Южной Америки.

Затмение называют кольцеобразным, так как Луна не полностью перекроет Солнце, а лишь пройдет по его центру, сделав светило похожим на кольцо. Кроме того, сразу за ним, последует лунное затмение.

Ранее астрономы прогнозировали в ночь на 22 октября максимум активности звездопада Ориониды. Затем россияне станут свидетелями частного лунного затмения, которое состоится 28 октября. Наибольшая теневая фаза будет в 23:13 по Москве.



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