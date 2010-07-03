Полковник отреагировал на увольнение сотрудника ФСБ за включенный телефон

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Полковник в запасе Владимир Луценко прокомментировал увольнение сотрудника ФСБ за включенный телефон. По его словам, такое решение вполне оправдано, поскольку в ФСБ существуют правила, о которых сотрудники заранее знают и соглашаются на них.

"Это глупость сотрудника, просто случайно человек попал в органы. Все остальные нормальные сотрудники понимают, что есть режим секретности, правила, ограничения", – цитирует ИА "НСН" слова Луценко.

Он добавил, что все изначально должны понимать, куда они идут и что там будет, отметив, что "это тяжелая, серьезная мужская работа".

"Но если попадаются такие, которые думают, что они пришли сюда только для того, чтобы перед девушками махать своим удостоверением, то их просто изгоняют. От таких избавляются. Правильно сделали!" – отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что подполковника контрразведки Михаила Самохина уволили из ФСБ за нарушение запрета включать мобильный телефон в засекреченном помещении. Его заметили в "выделенном категорированном помещении" с двумя включенными телефонами. Подполковник получил строгий выговор. Продлевать служебный контракт с сотрудником не стали.

В феврале 2016 года директор ФСБ Александр Бортников издал приказ о запрете использования гаджетов на объектах ФСБ. Сотрудников отдельных подразделений, в том числе службы контрразведки, обязали при входе в некоторые служебные помещения сдавать в специальные ячейки гаджеты с выходом в интернет.

При себе разрешается иметь только кнопочные телефоны без связи с интернетом и с сертификатом безопасности ФСБ.

