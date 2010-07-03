В Ульяновске наказали росгвардейцев после ролика об их бездействии

Фото: кадр из видео телеграм-канала Readovka

Росгвардия в Ульяновске решила уволить одного из сотрудников после сообщения о том, что росгвардейцы не оказали помощь таксисту в угрожающей ситуации. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"По результатам проведенной проверки допустившие бездействие сотрудники вневедомственной охраны и их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из них уволен со службы", – сообщила пресс-секретарь ульяновского управления Росгвардии Маргарита Пасацкова.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором показано, как сотрудник Росгвардии выходит из магазина с пакетом еды и садится к своему напарнику в машину с надписью "Росгвардия".

В этом же видео женщина говорит, что просила их помочь таксисту, которому угрожали. Однако росгвардейцы проигнорировали ее просьбу.

