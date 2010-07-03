Подполковника контрразведки уволили за пользование мобильным телефоном

14:29
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Подполковника контрразведки Михаила Самохина уволили из ФСБ за нарушение запрета включать мобильный телефон в засекреченном помещении, сообщает "Коммерсантъ".
Его заметили в "выделенном категорированном помещении" с двумя включенными телефонами. Подполковник получил строгий выговор. Продлевать служебный контракт с сотрудником не стали.
Он обжаловал выговор в Московском гарнизонном военном суде, подав иск к Бортникову, к командиру своей воинской части и его заму. В иске он сообщил, что в здании воинской части многие военнослужащие пользуются телефонами.
Также Самохин назвал полученное дисциплинарное взыскание избирательным и несоразмерным тяжести проступка. Он посетовал, что не будь того выговора его, возможно, повысили бы в звании или должности или наградили.
Суд признал обоснованным выговор, установив, что с запретом на использование смартфонов подполковник был ознакомлен еще в мае 2018 года. Апелляционная инстанция подтвердила решение суда.
В феврале 2016 года директор ФСБ Александр Бортников издал приказ о запрете использования гаджетов на объектах ФСБ. Сотрудников отдельных подразделений, в том числе службы контрразведки, обязали при входе в некоторые служебные помещения сдавать в спецячейки гаджеты с выходом в интернет.
При себе разрешается иметь только кнопочные телефоны без связи с интернетом и с сертификатом безопасности ФСБ.
Ранее Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах.
В частности, предлагается переводить смартфоны в беззвучный режим при входе в учебные заведения и при необходимости создать места хранения для гаджетов учащихся.
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