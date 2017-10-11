Сбежавшего из Таиланда Осина увидели в Москве с бутылкой

Певца Евгения Осина снова увидели в столичном магазине с бутылкой алкоголя в руках. Фотография появилась на странице в соцсети артистки Натальи Штурм.

Осин вернулся в Москву из Таиланда, где проходил реабилитацию от алкогольной зависимости. Он утверждает, что лечение было психологически тяжелым, и пить ему больше не хочется, а в магазине он всего лишь "рассматривал этикетки".

"Благодаря хорошему отношению я выписался из центра. Подписал договор о расторжении", – заявил певец в интервью телеканалу Москва 24.

В середине августа сестра Осина подала заявление в полицию о пропаже брата. По ее словам, он вышел из своей квартиры и пропал. Позже стало известно, что певец лечится за границей. Перед поездкой в Таиланд, Осина более недели выводили из многолетнего запоя в одной из столичных клиник. Туда он поступил в тяжелом состоянии.

Евгений Осин – российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Наиболее известные песни в исполнении Осина: "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта", "Не верю", "Таня плюс Володя", "Попутчица" и другие.