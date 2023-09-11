Москва 24: специалисты расскажут о детской реабилитации

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

11 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Детская реабилитация в условиях современных вызовов".

Что сегодня влияет на детскую инвалидность и провоцирует заболевания центральной нервной системы? Как вызовы современности (COVID-19, увлечения гаджетами и другие) влияют на расстройства, связанные с работой нервной системы и мозга? Об этом и многом другом будут рассказывать:



главный внештатный детский специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской реабилитации, главный внештатный детский специалист департамента здравоохранения города Москвы по неврологии, депутат Мосгордумы, заслуженный врач России Татьяна Батышева;

главный детский специалист по медицинской реабилитации Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы, доцент кафедры неврологии, физической, реабилитационной медицины и психологии детского возраста факультета непрерывного медицинского образования РУДН, кандидат биологических наук Сергей Тихонов;

исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Татьяна Евдокимова.

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Смотрите прямую трансляцию 11 сентября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.