Москва 24: специалисты расскажут, как получить алименты от бывшего супруга

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11 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Алименты: как сохранить уровень жизни детей после развода и добиться выплат от бывшего супруга?".

Нужно ли разводиться, чтобы иметь право требовать выплату алиментов? Что делать, если бывший муж или жена отказываются от участия в содержании детей? На каких условиях один из родителей может получать средства на собственное содержание от бывшего партнера? На эти и другие вопросы будут отвечать:



первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

адвокат по семейным делам Марина Дубровская;

адвокат по семейным делам Ирина Кузнецова.

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Смотрите прямую трансляцию 11 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.