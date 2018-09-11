11 сентября 2018, 11:11Общество
Численность безработных за неделю сократилась на 1,2%
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Число официально безработных россиян с 29 августа по 5 сентября снизилось на 1,2% – до 672 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла чуть более 766 тысяч человек.
Как уточнили в министерстве, за неделю численность безработных граждан уменьшилась в 73 регионах страны, причем наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Тюменской, Новгородской, Омской, Новосибирской и Сахалинской областях, республиках Тыва и Алтай, Забайкальском и Алтайском краях.
При этом в десяти регионах отмечен рост численности безработных граждан – в Орловской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Санкт-Петербурге. В Тульской и Брянской областях изменений по этим показателям нет.
Ранее сообщалось, что численность безработных граждан в России достигла 684 670 человек. Это стало историческим минимумом с 1991 года.
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